Ошибка российского голкипера рассмешила болельщиков

21 октября 2019     26
Ошибка российского голкипера рассмешила болельщиков

Российский вратарь клуба «Газишехир Газиантеп» Юрий Лодыгин допустил ошибку в матче чемпионата Турции с «Трабзонспором», чем рассмешил пользователей социальных сетей. Видео появилось в Twitter Элвина Керимова.

На 14-й минуте встречи нападающий «Трабзонспора» Александр Серлот получил пас в штрафной соперника, после чего Лодыгин выбежал из ворот, подпрыгнул вверх и врезался в партнера по команде. В итоге Серлот прошел мимо голкипера и забил мяч в пустые ворота. Матч завершился победой «Трабзонспора» со счетом 4:1.

В комментариях болельщики поиздевались над Лодыгиным. «Блистательная игра Юрия Лодыгина на выходе», «Юра гандболом увлекся?», «Он — гений. Гений комедии!», «Какой бросок, для “Пионерской правды”», — писали юзеры.

Лодыгин перешел из петербургского «Зенита» в «Газишехир Газиантеп» летом этого года. В составе сине-бело-голубых голкипер дважды стал чемпионом России и один раз обладателем Кубка страны.

Источник: Лента.Ру

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