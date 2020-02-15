Павленского задержали в Париже после публикации видео с любимчиком Макрона

Сотрудники правоохранительных органов Парижа задержали российского художника-акциониста Петра Павленского, который опубликовал компрометирующее видео с Бенжаменом Гриво, считающегося любимчиком президента Франции Эммануэля Макрона в мэрской гонке. Об этом сообщает телеканал BFMTV.

По словам источника телеканала, полиция разыскивала Павленского с 2 января.

Из-за публикации видео Гриво снял свою кандидатуру.

Акционист покинул Россию вместе с гражданской женой Оксаной Шалыгиной и детьми в январе 2017 года и получил политическое убежище во Франции. Эмиграцию художник объяснил тем, что его подозревают в совершении насильственных действий сексуального характера.

Источник: Лента.Ру