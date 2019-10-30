Падение лекгомоторного самолета в США попало на видео

В американском штате Нью-Джерси легкомоторный самолет упал на жилой дом. Момент катастрофы запечатлели камеры видеонаблюдения, сообщила 29 октября газета The New York Post.

Инцидент произошел в городе Колония. По данным издания, самолет Cessna 414 упал на частный жилой дом, в результате чего загорелись два здания. Пилот погиб. По данным властей города, на земле никто не пострадал.

Отмечается, что самолет разбился в момент захода на посадку в аэропорту Линден. Предположительно, причиной аварии могла стать плотная облачность.

На опубликованных кадрах видно, как самолет стремительно теряет высоту, кренится влево и падает на жилой сектор.

14 октября сообщалось, что тренировочный самолет Королевских ВВС Канады разбился в США.

Источник: Газета Известия