Падение Овечкина с вейкборда назвали лучшим видео дня

4 июля 2019     30
Падение Овечкина с вейкборда назвали лучшим видео дня

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталc» Александр Овечкин неудачно прокатился на вейкборде и вызвал ажиотаж в сети. Видео появилось в Instagram-аккаунте жены хоккеиста Анастасии Шубской.

Шубская запечатлела Овечкина в момент, когда тот упал с вейкборда. В Twitter-аккаунте НХЛ назвали падение хоккеиста лучшим видео дня.

Пользователи соцсетей также оценили катание хоккеиста. «Я не мог перестать смеяться», — написал один из них. «Теперь я знаю, в чем я лучше Овечкина», — отреагировал другой.

В июне этого года россиянин стал победителем премии NHL Fan Choice Awards. Видео под названием «Лето Овечкина» было признано лучшим хоккейным моментом в Twitter.

Овечкин выступает в НХЛ за «Вашингтон» с 2005-го года. В прошлом сезоне россиянин впервые в карьере выиграл Кубок Стэнли.

Источник: Лента.Ру

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