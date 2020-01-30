Палестина выступит в ООН против «сделки века»

Глава Палестины Махмуд Аббас выступит на заседании Совбеза ООН по поводу «сделки века» президента США Дональда Трампа — предложения по урегулированию ситуации на Ближнем Востоке. Об этом рассказал палестинский постпред при ООН Рияд Мансур, передает Reuters.

По его словам, Палестина намерена внести проект резолюции против предложения Трампа. Мансур пояснил, что страна вместе с ее союзниками постарается представить сильнейшую позицию и получить наибольшее количество голосов в ее пользу.

Аббас также намерен воспользоваться визитом в ООН в Нью-Йорке. Он хочет донести до международного сообщества позицию Палестины, настроенной против «нападения на национальные права палестинского народа со стороны администрации Трампа», пояснил постпред ООН.

В рамках «сделки века» Трамп предложил признать Израиль и Палестину двумя отдельными государствами. Согласно карте, которую показал американский президент, Иерусалим должен остаться израильской столицей, а Восточный Иерусалим — палестинской.

На предложение Трампа Аббас заявил, что «Иерусалим не продается», и назвал сделку заговором. Он подчеркнул, что жители Палестины привержены государству со столицей в Иерусалиме. В ответ на такую реакцию зять и советник президента США по Ближнему Востоку Джаред Кушнер усомнился в готовности Палестины к обретению своего государства.

Источник: Лента.Ру