Памятник Николаю Караченцову откроют на Троекуровском кладбище в Москве

Памятник народному артисту РСФСР Николаю Караченцову откроют в день его 75-летия, 27 октября, на Троекуровском кладбище в Москве, сообщает ТАСС.

На памятнике Караченцов запечатлен в образе графа Резанова – главного героя спектакля «Юнона и Авось». Над головой у него будет высечен логотип «Ленком», а на постаменте, похожем на сцену, будут выгравированы последние слова его героя: «Прости меня щемля, что я тебя покинул». По словам сына Караченцова Андрея, памятник был изготовлен безвозмездно.

Церемония открытия памятника пройдет на его могиле на Троекуровском кладбище. На ней будут присутствовать родные и близкие Николая Караченцова, друзья, коллеги и коллектив театра «Ленком».

Актер умер 26 октября 2018 года, один день не дожив до своего 74-летия. По словам Поргиной, на фоне онкологического заболевания у него развилось воспаление легких и отказали почки.

Народный артист РСФСР Николай Караченцов родился в Москве в 1944 году. В 1967 году он с отличием окончил Школу-студию МХАТ и начал работать в Театре имени Ленинского комсомола («Ленком»). Самой известной работой на сцене стала роль графа Резанова в рок-опере «Юнона и Авось». Также актер сыграл около сотни ролей в кино, занимался озвучкой и дубляжом, записывал песни.

Караченцова похоронили на Троекуровском кладбище в Москве 29 октября 2018. Церемония прощания продлилась пять часов, после чего артиста проводили в последний путь аплодисментами. Актера похоронили рядом с могилами его коллег.

Источник: Газета Известия