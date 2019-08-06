Панарин нарядил дедушку в форму клуба НХЛ и умилил болельщиков

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин нарядил дедушку в форму клуба, чем умилил болельщиков. Комментарии появились под фотографией в Instagram-аккаунте спортсмена.

Панарин попросил дедушку поприветствовать нью-йоркскую команду. «Привет от знаменитого дедушки, с Урала» — сказал тот. В комментариях пользователи умилились обращением дедушки. «Дед Бомба!!! Сто лет ему жизни!» — написал один из них. «Так душевно! Дедушка с бабулей», — отреагировал другой. «Молодое поколение, берите пример. Не забывайте своих дедушек и бабушек, любите их», — написал еще один юзер.

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1 июля Панарин подписал контракт с «Рейнджерс». Россиянин заключил соглашение на семь лет, за этот период он получит 81,5 миллиона долларов. Он стал самым высокооплачиваемым российским игроком в истории НХЛ.

После хоккеист рассказал о желании инвестировать в ценные бумаги в США, а вырученные средства направлять на благотворительность. В частности, он собирается раздавать деньги пенсионерам.

Источник: Лента.Ру