Пандемию коронавируса назвали сильнейшим со времен Второй мировой войны кризисом

14 марта 2020     7
Пандемию коронавируса назвали сильнейшим со времен Второй мировой войны кризисом

Председатель Европейского парламента (ЕП) Давид Сассоли оценил кризис в Европе, вызванный распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Его слова передает «Интерфакс».

«Европа не знала столь драматичного кризиса с окончания Второй мировой войны», — заявил Сассоли. Он отметил, что Евросоюз наконец принял пакет мер по борьбе с коронавирусом и противодействию экономическим последствиям пандемии. По его мнению, ни одно европейское правительство не смогло бы справиться с этим самостоятельно.

В частности, предложенные меры указывают на необходимость сохранить рабочие места, предприятия и экономику в целом. Кроме того, они предлагают 37 миллиардов евро ликвидности из бюджета Евросоюза. Теперь их должны одобрить Совет ЕС и Европарламент.

Источник: Лента.Ру

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