«Панцирь-С» и С-400 впервые будут задействованы в учениях в Сербии

24 октября 2019     11
«Панцирь-С» и С-400 впервые будут задействованы в учениях в Сербии

Дивизион зенитных ракетных комплексов С-400 и батарея «Панцирь-С» впервые примут участие в учениях в Сербии, передает «РИА Новости» со ссылкой на сообщение Минобороны РФ в четверг, 24 октября.

«Российские подразделения ПВО с зенитными ракетными комплексами С-400 и зенитными ракетно-пушечными комплексами «Панцирь-С» переброшены в Сербию для участия во втором этапе совместного учения по ПВО «Славянский щит-2019», — говорится в релизе.

С-400 и «Панцирь-С» будут развернуты на территории авиабазы Батайница. Совместно с сербскими подразделениями они войдут в группу для отработки противовоздушной обороны района.

Учения «Славянский щит-2019» проходят в два этапа.

Как сообщило ИА REGNUM 13 сентября, первый этап прошел в Астраханской области на полигоне Ашулук. В ходе учений подразделения зенитных ракетных и радиотехнических войск ВКС России и ПВО ВВС и противовоздушной обороны Вооруженных Сил Сербии семь раз приводили в боевую готовность. Они должны были обнаружить и отразить удары 50 условных самолетов противника.

Второй этап проходит в Сербии, он продлится до 29 октября.

18 августа президент Сербии Александр Вучич пригласил министра обороны России Сергея Шойгу посетить Белград, чтобы оценить развитие армии.

Источник: Газета Известия

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