Парламент США ограничил полномочия Трампа на ведение боевых действий с Ираном

10 января 2020     4
Парламент США ограничил полномочия Трампа на ведение боевых действий с Ираном

Палата представителей Конгресса США одобрила резолюцию, которая ограничивает полномочия американского президента Дональда Трампа на ведение боевых действий с Ираном. Об этом сообщает РИА Новости.

Документ обязывает президента не начинать военные действия против Ирана и на его территории без получения администрацией США разрешения на это от Конгресса, либо пока на страну не произойдет вооруженное нападение. Как сообщает ТАСС, за принятие резолюции высказались 224 конгрессмена, против — 194.

Сам Трамп уже отреагировал на это решение в Twitter. Он поблагодарил представителей Республиканской партии за поддержку, а также согласился с мнением своего бывшего помощника по национальной безопасности Джона Болтона о том, что действующий закон о военных полномочиях следует отменить.

Закон о военных полномочиях действует в США с 1973 года. Согласно ему, президент обязан уведомлять Конгресс о военных действиях в течение 48 часов с момента их начала. Вооруженным силам запрещено находиться за рубежом более 60 дней, после чего в течение 30 дней их следует вывести. Обратное возможно только в случае одобрения Конгрессом военных действий или в случае объявления США войны.

Источник: Лента.Ру

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

Парламент США ограничил полномочия Трампа на ведение боевых действий с Ираном
Парламент США ограничил полномочия Трампа на ведение боевых действий с Ираном

Палата представителей Конгресса США одобрила резолюцию, которая ограничивает полномочия американского президента Дональда Трампа на ведение боевых действий с Ираном. Об …


Иран попросил Канаду помочь расследовать крушение украинского самолета
Иран попросил Канаду помочь расследовать крушение украинского самолета

Иран обратился к правительству Канады с просьбой содействовать в расследовании причин авиакатастрофы с самолетом Boeing 737 «Международных авиалиний Украины», заявил …


Польша заявила о равной ответственности СССР и Германии за начало войны
Польша заявила о равной ответственности СССР и Германии за начало войны

Нижняя палата польского парламента приняла резолюцию о том, что СССР наравне с нацистской Германией несет ответственность за начало Второй мировой …


Российская делегация прошла под флагом страны на церемонии открытия юношеских ОИ
Российская делегация прошла под флагом страны на церемонии открытия юношеских ОИ

23:38 Российская делегация прошла под национальным флагом на церемонии открытия зимней юношеской Олимпиады в швейцарской Лозанне. Об этом сообщает ТАСС. …


Сквер на улице Борисова власти Севастополя обещают не застраивать
Сквер на улице Борисова власти Севастополя обещают не застраивать

Сквер «Байконур» на перекрестке улиц Борисова и Героев Бреста возле школы №54 застраивать не будут, заявил сегодня врио губернатора Севастополя …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты