Парламент США ограничил полномочия Трампа на ведение боевых действий с Ираном

Палата представителей Конгресса США одобрила резолюцию, которая ограничивает полномочия американского президента Дональда Трампа на ведение боевых действий с Ираном. Об этом сообщает РИА Новости.

Документ обязывает президента не начинать военные действия против Ирана и на его территории без получения администрацией США разрешения на это от Конгресса, либо пока на страну не произойдет вооруженное нападение. Как сообщает ТАСС, за принятие резолюции высказались 224 конгрессмена, против — 194.

Сам Трамп уже отреагировал на это решение в Twitter. Он поблагодарил представителей Республиканской партии за поддержку, а также согласился с мнением своего бывшего помощника по национальной безопасности Джона Болтона о том, что действующий закон о военных полномочиях следует отменить.

Закон о военных полномочиях действует в США с 1973 года. Согласно ему, президент обязан уведомлять Конгресс о военных действиях в течение 48 часов с момента их начала. Вооруженным силам запрещено находиться за рубежом более 60 дней, после чего в течение 30 дней их следует вывести. Обратное возможно только в случае одобрения Конгрессом военных действий или в случае объявления США войны.

Источник: Лента.Ру