Парламент Швейцарии проголосовал за отпуск для отцов при рождении детей

Национальный совет Федерального собрания Швейцарии проголосовал за предоставление отцам двухнедельного отпуска по уходу за новорожденным. Об этом сообщил телеканал RTS.

За законопроект высказались 129 парламентариев, против проголосовал 61 человек, еще один депутат воздержался. Телеканал отметил, что для данного результата потребовалось около 20 лет и более 30 инициатив в парламенте.

Теперь отпуск по отцовству можно будет взять в течение шести месяцев после рождения ребенка целиком или в форме отдельных дней. Финансироваться он будет из пособий по потере дохода, для чего потребуется 230 млн швейцарских франков (более $231 млн) в год. Максимальная сумма пособия в день составит 196 франков (около $197).

Ранее Европарламент и Совет Евросоюза предварительно одобрили предложение Еврокомиссии ввести в странах – членах ЕС обязательный единовременный отпуск для отцов по уходу за новорожденным сроком не менее 10 рабочих дней, пишет «РИА Новости».

На данный момент отпуск отцу при рождении ребенка узаконен в большинстве стран – членов ЕС за некоторым исключением, но его продолжительность и размер связанного с этим пособия отличаются.

Ранее сообщалось, что в Госдуме начали разработку законопроекта о 10-дневном оплачиваемом отпуске по уходу за ребенком для российских мужчин. Сейчас законодательство позволяет мужчинам-отцам брать отпуск при рождении ребенка только на пять дней и без сохранения зарплаты.

Источник: Газета Известия