Партия Вакарчука отказалась предавать украинские интересы

1 августа 2019     20
Партия Вакарчука отказалась предавать украинские интересы

Партия лидера группы «Океан Эльзы» Святослава Вакарчука «Голос» в Верховной Раде никогда не будет поддерживать законопроекты, которые могут усилить российский интерес на Украине. Об этом сообщает УНИАН.

«Мы никогда не проголосуем — как я, так и моя политическая сила — за изменение статуса государственного языка или за какое-то предательство украинских интересов. К примеру, ввод миротворцев не по линии украинской границы», — заявил заместитель председателя партии Ярослав Юрчишин.

В экономике партия будет поддерживать инициативы, направленные на развитие свободного рынка, однако способствующие «защите Украины». «Страна, которая находится в состоянии агрессии, как часть территории, которую оккупировали, должна находить все эффективные методы самозащиты», — считает Юрчишин.

22 июля Вакарчук предложил Верховной Раде принять закон о сосуществовании с Россией. По его словам, в законе необходимо прописать ограничения для граждан относительно соседней страны, это будет полезно и для музыкантов. «Например, почему одни люди принципиально не ездят на гастроли в страну-агрессор, а другие, напротив, активно гастролируют в России», — задался вопросом политик.

После этого заявления СМИ опубликовали видео выступлений Вакарчука на корпоративах российских олигархов в 2015 году.

Источник: Лента.Ру

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