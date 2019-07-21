Партия Зеленского заявила о желании быстрее закончить войну в Донбассе

Лидер украинской партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков заявил, что у политической силы есть желание сделать все для скорейшего окончания войны в Донбассе. Об этом он заявил после закрытия избирательных участков, передает РИА Новости.

Он рассказал, что партия в рамках имеющихся полномочий уже прилагает ряд действий, которые «позитивно влияют на сложившуюся ситуацию».

Позднее сам Зеленский также подтвердил, что считает приоритетами работы прекращение конфликта в Донбассе и возвращение пленных.

Ранее на Украине опубликовали первые официальные данные экзитполов на досрочных выборах в Верховную Раду. По данным на 18:00, наибольшее количество голосов получила политическая сила действующего президента Владимира Зеленского — за «Слугу народа» проголосовали более 43 процентов избирателей.

Источник: Лента.Ру