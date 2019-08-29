Партия Зеленского передумала делиться властью

На первом заседании Верховной Рады не будет подписано коалиционное соглашение. Об этом заявил депутат от президентской партии «Слуга народа» Александр Корниенко, передает «РБК-Украина».

Вместо коалиционного соглашения будет подписан альтернативный документ. Он пояснил, что фракция «Слуги народа» не может сформировать коалицию как монобольшинство, поскольку в законе не прописаны такие моменты. «Я думаю, что будет какой-то документ, в котором будут выписаны все эти приоритеты», — пояснил депутат.

По его словам, правящая партия была готова к обсуждению возможных вариантов коалиции, но другие политические силы так и не внесли предложений. «А почему мы должны предлагать?» — подчеркнул Корниенко и добавил, что обсуждение коалиции уже не является актуальным вопросом, поскольку 29 августа уже проходит первое заседание Верховной Рады девятого созыва. «Нет никакой коалиции. Уже поздно», — подчеркнул Корниенко.

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Ранее в партии экс-президента Украины Петра Порошенко Европейская солидарность сообщали, что «Слуга народа», получившая по итогам выборов в Верховную Раду большинство мест, намерена все же создать коалицию в парламенте с другими политическими силами — «Голосом» и «Батькивщиной».

Выборы в украинский парламент состоялись 21 июля. Итоговая явка составила 49,84 процента. Партия президента Владимира Зеленского «Слуга народа» сможет сформировать однопартийное большинство, получив 254 из 450 мандатов. Из 424 избранных депутатов 323 раньше никогда не входили в Верховную Раду. Большинство из них состоят в партии Зеленского — ни в списке партии, ни среди ее мажоритарщиков не было бывших или действующих депутатов.

Источник: Лента.Ру