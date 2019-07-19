Парубий ответил Зеленскому на требование провести заседание Рады

Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий ответил президенту страны Владимиру Зеленскому, что готов быстро созвать внеочередную сессию парламента, если глава государства подаст правильно соответствующее обращение.
По его словам, офис президента может «быстро и эффективно» привести текст письма президента к Верховной раде в соответствие с требованиями закона и передать в аппарат парламента. В этом случае внеочередная сессия будет в кратчайшие сроки проведена, пишет «РИА Новости».
18 июля Зеленский назвал отказ спикера Верховной рады Андрея Парубия созвать внеочередное заседание парламента для рассмотрения неотложных законопроектов преступным бездействием. 17 июля Парубий заявил, что внеочередное заседание не состоится, так как его созыв после закрытия сессии рады не предусмотрен законом.
Зеленский попросил созвать внеочередное пленарное заседание Верховной рады для рассмотрения внесенных им в парламент законопроектов. Речь идет о внесении изменений в законы о конфискации незаконных активов высших должностных лиц, о начале работы антикоррупционного суда и об отсрочке применения штрафных санкций за нарушение порядка ввоза транспортных средств на Украину.
20 мая, в день своей инаугурации, Зеленский заявил о роспуске рады и проведении досрочных выборов. Голосование назначено на 21 июля.
Источник: Газета Известия
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