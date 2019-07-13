Пассажирка метро разделась ради места

13 июля 2019     19
Пассажирка метро разделась ради места

Рен ТВ

В московском метро пассажирка разделась ради места. Кадры опубликовал телеканал Рен ТВ.

Женщина задрала юбку и спустила трусы после того, как на просьбу уступить ей место она услышала от мужчины вопрос «почему я должен это сделать?». В таком виде она проехала несколько станций, а в ответ на интерес окружающих к происходящему она с применением обсценной лексики потребовала, чтобы на нее перестали смотреть, поскольку она «обычная уже 30 лет».

11 февраля внимание пассажиров метро в Сингапуре привлекла полуголая женщина. На появившихся в сети фотографиях видно, как незнакомка азиатской внешности стоит в очереди в банкомат без нижнего белья. Из одежды на ней была только бледно-розовая спальная майка и босоножки. Бюстгальтер женщина тоже не надела. Женщина не обращала внимания на неодобрительные комментарии других посетителей метро.

Источник: Лента.Ру

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