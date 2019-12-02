Пассажирка самолета нашла пользу в привычке мужчин широко расставлять ноги

Неизвестная пассажирка самолета нашла неожиданную пользу от менспрединга — привычки мужчин широко расставлять ноги в общественном транспорте. Соответствующая запись появилась в ее Instagram-аккаунте.

В посте девушка пожаловалась на своего попутчика на рейсе из Гонконга в столицу Мальдивской Республики Мале. На размещенном в сети кадре видно, что нога ее соседа стоит вплотную к ней, выходя за пределы кресла.

«Кажется, это всегда происходит, когда я сижу рядом с мужчиной. (…) Что ж. Зато когда мне было холодно, я смогла согреться благодаря ему. Кажется, после этого у него самого пошли мурашки, потому что в конце концов он отодвинулся», — рассказала автор записи.

Подписчики пассажирки оценили ситуацию в комментариях. «Ну что за наглец. Терпеть это не могу. Почему нельзя оставаться в пределах своего места?» — задалась вопросом одна. «Еще очень весело, когда они своими ручищами занимают подлокотники!» — заметила другая.

В декабре прошлого года пользователи Reddit попытались установить причины появления менспрединга и выяснили, что это происходит из-за особенностей строения мужского тела. Это необходимо, чтобы поддерживать баланс из-за смещенного центра тяжести, заявил один из юзеров, поскольку мужчины, как правило, выше женщин.

Источник: Лента.Ру