Пассажирка самолета нашла пользу в привычке мужчин широко расставлять ноги

2 декабря 2019     9
Пассажирка самолета нашла пользу в привычке мужчин широко расставлять ноги

Неизвестная пассажирка самолета нашла неожиданную пользу от менспрединга — привычки мужчин широко расставлять ноги в общественном транспорте. Соответствующая запись появилась в ее Instagram-аккаунте.

В посте девушка пожаловалась на своего попутчика на рейсе из Гонконга в столицу Мальдивской Республики Мале. На размещенном в сети кадре видно, что нога ее соседа стоит вплотную к ней, выходя за пределы кресла.

«Кажется, это всегда происходит, когда я сижу рядом с мужчиной. (…) Что ж. Зато когда мне было холодно, я смогла согреться благодаря ему. Кажется, после этого у него самого пошли мурашки, потому что в конце концов он отодвинулся», — рассказала автор записи.

Подписчики пассажирки оценили ситуацию в комментариях. «Ну что за наглец. Терпеть это не могу. Почему нельзя оставаться в пределах своего места?» — задалась вопросом одна. «Еще очень весело, когда они своими ручищами занимают подлокотники!» — заметила другая.

В декабре прошлого года пользователи Reddit попытались установить причины появления менспрединга и выяснили, что это происходит из-за особенностей строения мужского тела. Это необходимо, чтобы поддерживать баланс из-за смещенного центра тяжести, заявил один из юзеров, поскольку мужчины, как правило, выше женщин.

Источник: Лента.Ру

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

Пассажирка самолета нашла пользу в привычке мужчин широко расставлять ноги
Пассажирка самолета нашла пользу в привычке мужчин широко расставлять ноги

Неизвестная пассажирка самолета нашла неожиданную пользу от менспрединга — привычки мужчин широко расставлять ноги в общественном транспорте. Соответствующая запись появилась …


Зачем севастопольцев хотят отравить?
Зачем севастопольцев хотят отравить?

Участие в нем приняли заместитель губернатора Севастополя Мария Литовко, директор департамента сельского хозяйства Дмитрий Чумаков, заместитель председателя законодательного собрания Татьяна …


В Севастополе более 100 детей приняли участие в спектакле «Джунгли»
В Севастополе более 100 детей приняли участие в спектакле «Джунгли»

В севастопольском Дворце культуры рыбаков состоялась пластическая постановка «Джунгли» по мотивам произведения Р.Киплинга «Книга джунглей». Этим премьерным спектаклем театральная студия …


Ангарский и Грушевский перевалы обработаны противогололедной смесью
Ангарский и Грушевский перевалы обработаны противогололедной смесью

Из-за ухудшения погодных условий на двух крымских перевалах и в Добровской долине на дороги нанесли песко-соляную смесь. В этом году …


Освещение ул
Освещение ул. Керченской обсуждали сегодня в правительстве Севастополя

Департаменту транспорта предстоит разобраться в незавершенной работе на улице Керченской. Местные жители рассказали: ремонт окончен, но на улице по-прежнему не …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты