Пассажирский лайнер потерял при взлете колесо и продолжил полет

Пассажирский самолет авиакомпании Air Canada потерял колесо при взлете. Об этом сообщает Independent.
Инцидент произошел с лайнером Airbus A319, следовавшим из Нью-Йорка в Торонто. После инцидента пилоты приняли решение продолжить полет и успешно посадили воздушное судно со 120 пассажирами на борту в аэропорту имени Лестера Пирсона.
Как видно на кадрах с места происшествия, на одной из стоек шасси приземлившегося лайнера осталось одно колесо.
В октябре 2019 года самолет кенийской авиакомпании Silverstone Air был вынужден совершить аварийную посадку сразу после вылета из-за отвалившегося колеса. Лайнер вылетел из аэропорта Лодвар, расположенного на северо-западе Кении, в столицу страны Найроби. Пролетев 380 километров, самолет совершил аварийную посадку.
Источник: Лента.Ру
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