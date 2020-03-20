Пассажиры насильно усмирили разбуянившегося на борту самолета россиянина

Видео: мвд.рф

Разбуянившегося на борту самолета Камрань (Вьетнам) — Чита россиянина задержала полиция. Кадры инцидента в пятницу, 20 марта, опубликованы на сайте МВД России.

Как пояснили в ведомстве, во время перелета мужчина вел себя неадекватно и грубо нарушал общественный порядок: отказывался занять указанное в билете место, ругался нецензурными словами и игнорировал замечания экипажа. Он не успокоился даже после предупреждения капитана самолета о возможности экстренной посадки. В итоге усмирять дебошира пришлось другим пассажирам, насильно усадившим его в кресло.

После приземления самолета мужчину доставили в дежурную часть полиции, где в отношении него составили два административных протокола и возбудили уголовное дело о хулиганстве.

Ранее сообщалось, что снятые с поезда в Белоруссию россиянки устроили дебош в отделении полиции. Одна из них напала на сотрудника и попала на камеры видеонаблюдения.

Источник: Лента.Ру