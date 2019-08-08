Пассажир самолета ударил стюардессу и лишился перелетов на всю жизнь

dailymail.co.uk

Авиакомпания Ryanair обвинила пассажира в том, что он ударил стюардессу во время полета, и навсегда занесла его в черный список. Об этом сообщает Daily Mail.

Инцидент произошел перед вылетом самолета из Фару, Португалия, в Лондон. По словам представителей авиакомпании, 20-летний Рафик Бутиче ударил сотрудницу Ryanair из-за того, что она запретила ему пересесть на свободное место рядом с его другом.

После этого на борт поднялись сотрудники правоохранительных органов и силой вывели нарушителя из лайнера. На ролике, опубликованном в сети, видно, как несколько полицейских выталкивают Бутиче из кресла.

Пассажир не признал своей вины и заявил, что во время задержания ему повредили руку, шею и лодыжку. «Я никогда не испытывал ничего подобного и не думал, что мне придется пройти через такое. Меня это сильно расстроило», — вспоминает Бутиче.

В итоге нарушителя вместе с его другом доставили в полицейский участок, однако позже их освободили без предъявления обвинения. После этого туристам пришлось вернуться в гостиницу и забронировать новые билеты на рейс другой авиакомпании.

Источник: Лента.Ру