Пассажир упавшего в Гудзон А320 назвал пилотов А321 «великими людьми»

16 августа 2019     24
Пассажир упавшего в Гудзон А320 назвал пилотов А321 «великими людьми»

Американец Дэйв Андерсон, 10 лет назад переживший аварийную посадку самолета А320 авиакомпании US Airways на воду реки Гудзон в Нью-Йорке, сравнил тот инцидент с посадкой Airbus «Уральских авиалиний» на кукурузное поле в Подмосковье. Об этом он рассказал РЕН ТВ.

«Капитан и экипаж посадили самолет после того, как в него дважды попали птицы. Посадили его в поле — никто не погиб! Конечно, это напоминает мне события января 2009 года — мой опыт во время “чуда на Гудзоне”», — заявил он.

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16:50 — 15 августа

По словам Андерсона, экипаж самолета проявил себя как «великие лидеры», которые всегда несут ответственность за происходящее. «Это как раз про этот экипаж и этого капитана. Они были готовы и взяли ситуацию под контроль», — похвалил он.

Летевший из Москвы в Симферополь самолет с 226 пассажирами на борту совершил аварийную посадку в кукурузном поле недалеко от аэропорта Жуковский утром 15 августа вскоре после взлета. Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил представить пилотов самолета к наградам.

Аварийная посадка A320 на Гудзон произошла 15 января 2009 года. Авиалайнер Airbus A320 авиакомпании US Airways вылетел из аэропорта Ла Гуардия в Нью-Йорке, через полторы минуты после взлета столкнулся со стаей птиц, в результате чего самолет лишился обоих двигателей. Пилот посадил самолет на воду реки Гудзон в Нью-Йорке. Все находившиеся на борту 155 человек выжили, 83 человека получили ранения. В 2016 году вышел фильм «Чудо на Гудзоне», основанный на данном происшествии. Режиссером фильма выступил Клинт Иствуд, пилота Чесли Салленбергера сыграл Том Хэнкс.

Источник: Лента.Ру

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