Патриарх Кирилл передал архиепископу Иоанну грамоту о единстве с РПЦ

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл передал главе Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции архиепископу Иоанну Патриаршую и Синодальную грамоту о восстановлении единства архиепископии (Русского экзархата) с РПЦ. Об этом 3 ноября сообщает «РИА Новости».

Церемония передачи документа состоялась в ходе Божественной литургии в храме Христа Спасителя.

«Архиепископия отныне пребывает неотъемлемой частью Московского патриархата»,— приводит агентство слова из грамоты, текст которой торжественно зачитали в Храме.

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Источник: Газета Известия