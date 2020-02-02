Патриарх Кирилл предложил упомянуть Бога в Конституции

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал молиться о том, чтобы в Конституцию было внесено упоминание о вере в Бога. О предложении предстоятеля Русской православной церкви сообщил председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.

По словам патриарха это будет соответствовать убеждениям большинства россиян, пишет «Газета.Ру».

«Давайте молиться, трудиться, чтобы и в нашем основном законе упоминался Бог», — сказал патриарх во время трапезы после литургии, посвященной 11-летию его интронизации.

По его словам, верующим необходимо общими усилиями содействовать, чтобы «такая возвышенная идея, каковой является вера в Бога, которая формирует нравственность и личную, и общественную, и политическую, чтобы она присутствовала в том числе и в нашей Конституции».

В этом году отмечается 11-летие интронизации патриарха Кирилла. С очередной годовщиной его поздравили президент России Владимир Путин, глава правительства Михаил Мишустин, замруководителя Совета безопасности России и бывший премьер Дмитрий Медведев, а также спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Источник: Газета Известия