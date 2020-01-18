Патриарх Кирилл совершил чин великого освящения воды

18 января 2020     7
Патриарх Кирилл совершил чин великого освящения воды

Патриарх Московский всея Руси Кирилл в Крещенский сочельник совершил чин великого освящения воды. Об этом 18 января сообщило «РИА Новости».

«Сегодня, как и две тысячи лет, мы свидетельствуем о том, что благодать божия не была тщетна. Благодать Божия реально действует в человеческой жизни, свершает чудеса. Сила благодати Божия беспредельна, кроме одного – воли человека», — сказал патриарх после литургии в храме Христа Спасителя в Москве.

Он подчеркнул, что не стоит ждать немедленных результатов от благодати, так как она усваивается по мере готовности человека к тому, чтобы ее принять. Она подается через церковь и «духа Святого». Если человек не желает принимать благодать и закрывает сердце от Господа, тогда ему она не дается всуе, пояснил он.

Вечером патриарх совершит всенощное бдение в Богоявленском Елоховском соборе в Москве, а на следующий день — проведет литургию и повторит чин великого освящения воды.

На литургии в канун Крещения и в сам праздник освящают воду, которую могут набрать все желающие. Считается, что такая вода не портится при длительном хранении. Если же добавить немного святой воды в обычную, то она исцеляет от духовных и телесных болезней, помогает бороться со страстями и отгоняет злые силы.

У православных верующих Крещенский сочельник отмечается 18 января, накануне Крещения Господня или Богоявления. Этот праздник посвящен крещению Иисуса Христа в реке Иордан, которое символизировало очищения от грехов, после принесенного людьми покаяния.

Ранее, 17 января иеромонах Дмитрий Першин предостерег от ныряния в прорубь в пьяном виде в Крещение.

Источник: Газета Известия

Поделиться:

Сейчас читают:

Плававшая в Сирию российская «Жаба» напоролась на нехватку денег
Плававшая в Сирию российская «Жаба» напоролась на нехватку денег

Ремонтные работы по большому десантному кораблю (БДК) «Ямал» проекта 775 (в Польше — «Жаба») Черноморского флота (ЧФ), плававшему в сирийский …


Патриарх Кирилл совершил чин великого освящения воды
Патриарх Кирилл совершил чин великого освящения воды

Патриарх Московский всея Руси Кирилл в Крещенский сочельник совершил чин великого освящения воды. Об этом 18 января сообщило «РИА Новости». …


В МВФ предсказали мировой экономический кризис
В МВФ предсказали мировой экономический кризис

Распространение имущественного неравенства и нестабильность финансового сектора могут привести к новому витку глобального экономического кризиса. Об этом заявила директор-распорядитель Международного валютного …


Михаил Развожаев не считает, что изменения Конституции ущемят права севастопольцев
Михаил Развожаев не считает, что изменения Конституции ущемят права севастопольцев

Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев прокомментировал проект изменения Конституции Российской Федерации, предложенный Владимиром Путиным. По его мнению, если это произойдёт, это никак не ущемит …


Восемь побед за 11 дней: Рублёв выиграл турнир ATP в Аделаиде перед стартом Australian Open
Восемь побед за 11 дней: Рублёв выиграл турнир ATP в Аделаиде перед стартом Australian Open

Андрей Рублёв стал победителем турнира ATP 250 в Аделаиде, который проводится за неделю до старта Открытого чемпионата Австралии. В финале …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты