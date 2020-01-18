Патриарх Кирилл совершил чин великого освящения воды

Патриарх Московский всея Руси Кирилл в Крещенский сочельник совершил чин великого освящения воды. Об этом 18 января сообщило «РИА Новости».

«Сегодня, как и две тысячи лет, мы свидетельствуем о том, что благодать божия не была тщетна. Благодать Божия реально действует в человеческой жизни, свершает чудеса. Сила благодати Божия беспредельна, кроме одного – воли человека», — сказал патриарх после литургии в храме Христа Спасителя в Москве.

Он подчеркнул, что не стоит ждать немедленных результатов от благодати, так как она усваивается по мере готовности человека к тому, чтобы ее принять. Она подается через церковь и «духа Святого». Если человек не желает принимать благодать и закрывает сердце от Господа, тогда ему она не дается всуе, пояснил он.

Вечером патриарх совершит всенощное бдение в Богоявленском Елоховском соборе в Москве, а на следующий день — проведет литургию и повторит чин великого освящения воды.

На литургии в канун Крещения и в сам праздник освящают воду, которую могут набрать все желающие. Считается, что такая вода не портится при длительном хранении. Если же добавить немного святой воды в обычную, то она исцеляет от духовных и телесных болезней, помогает бороться со страстями и отгоняет злые силы.

У православных верующих Крещенский сочельник отмечается 18 января, накануне Крещения Господня или Богоявления. Этот праздник посвящен крещению Иисуса Христа в реке Иордан, которое символизировало очищения от грехов, после принесенного людьми покаяния.

Ранее, 17 января иеромонах Дмитрий Першин предостерег от ныряния в прорубь в пьяном виде в Крещение.

Источник: Газета Известия