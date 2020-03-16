Патриотический центр «Машук» начинают строить в Пятигорске

Строительство патриотического центра «Машук» в Пятигорске стартует в ближайшее время, сообщает Минстрой Ставропольского края. Заключен контракт с подрядчиком. Работы проводятся в рамках нацпроекта «Образование».

«На этой территории снесут существующие здания и построят новые. В том числе образовательный центр, спальные корпуса, столовую, универсальный спортзал, административно-хозяйственный корпус», — сказано в сообщении ведомства.

Отмечается, что строительные работы завершатся в 2022 году, передает NewsTracker. Так как участок расположен возле горы Машук, будут проведены природоохранные мероприятия.

Напомним, ремонт здания во Владивостоке, где разместится филиал мультимедийного исторического парка «Россия — моя история», должен завершиться до начала июля. Об этом заявила врио заместителя председателя правительства Приморья Елена Бронникова. Сроки сдачи объекта переносились неоднократно.

Источник: Газета Известия