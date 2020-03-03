Патруль российских военных в освобожденном сирийском городе сняли на видео

3 марта 2020     20
Патруль российских военных в освобожденном сирийском городе сняли на видео

Патруль российских военных в освобожденном сирийском городе Серакиб, провинция Идлиб, сняли на видео. Видеозапись опубликовал Telegram-канал «Военный Осведомитель».

Сообщается, что техника военной полиции Вооруженных сил России проехала по трассе М5.

Ранее российский военный журналист Евгений Поддубный опубликовал видео патруля российской военной полиции в Серакибе на линии фронта.

В феврале в сети появилось видео, снятое в Серакибе после того, как в него вошли войска Сирийской арабской армии (САА).

Ситуация в Идлибе, где сирийская армия в начале текущего года начала крупномасштабное наступление, обострилась в конце февраля. Турция, чьи наблюдательные посты оказались за линией фронта, потребовала от Дамаска отвести войска, усилила поддержку лояльных ей боевиков и после гибели нескольких десятков своих военных в результате авиаудара ВВС Сирии объявила о проведении в регионе операции «Весенний щит».

Сирийское правительство и поддерживающая его Россия отказались останавливать наступление. Ожидается, что ситуация в Идлибе станет ключевой темой переговоров президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана, которые запланированы на 5 марта в Москве.

Источник: Лента.Ру

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