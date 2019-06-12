Паук свил паутину между Трампом и Дудой во время их пресс-конференции

12 июня 2019     10
Паук свил паутину между Трампом и Дудой во время их пресс-конференции

Во время пресс-конференции президента США Дональда Трампа и его польского коллеги Анджея Дуды в Розовом саду Белого дома между микрофонами двух лидеров появилась паутина.

На кадрах, опубликованных журналистами в соцсетях, видна тонкая нить паутины, блестящая на солнце.

«Есть что-то символическое в паутине, которая связывает Трампа и Дуду во время этой совместной пресс-конференции», – пошутил один из пользователей сети.

12 июня Трамп и Дуда провели переговоры в Вашингтоне, в ходе которых обговорили возможность отправки в Польшу 2 тыс. американских военных, а также поставки американского сжиженного природного газа.

Источник: Газета Известия

Сейчас читают:

Паук свил паутину между Трампом и Дудой во время их пресс-конференции
Паук свил паутину между Трампом и Дудой во время их пресс-конференции

Во время пресс-конференции президента США Дональда Трампа и его польского коллеги Анджея Дуды в Розовом саду Белого дома между микрофонами …


США и Польша договорились о поставке 2 млрд СПГ на $8 млрд
США и Польша договорились о поставке 2 млрд СПГ на $8 млрд

Польша купит у США дополнительно 2 млрд кубометров сжиженного природного газа почти за $8 млрд. Об этом сообщил американский президент …


Украинские пограничники задержали члена Народного ополчения Республики Крым
Украинские пограничники задержали члена Народного ополчения Республики Крым

В ночь на 11 июня на российско-украинской границе при попытке въехать в соседнее государство был задержан 35-летний житель полуострова. По данным украинских силовиков, …


Россияне стали меньше брать в долг
Россияне стали меньше брать в долг

Средний размер займа в российских микрофинансовых организациях за первые пять месяцев 2019 года снизился на 3,9 процента по сравнению с …


В Кремле оценили заявление Трампа о планах встретиться с Путиным
В Кремле оценили заявление Трампа о планах встретиться с Путиным

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал слова президента США Дональда Трампа о намерении встретиться с российским лидером Владимиром Путиным на …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram
Метки: 
Поделиться:

Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты