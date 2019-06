Паук свил паутину между Трампом и Дудой во время их пресс-конференции

Во время пресс-конференции президента США Дональда Трампа и его польского коллеги Анджея Дуды в Розовом саду Белого дома между микрофонами двух лидеров появилась паутина.

На кадрах, опубликованных журналистами в соцсетях, видна тонкая нить паутины, блестящая на солнце.

«Есть что-то символическое в паутине, которая связывает Трампа и Дуду во время этой совместной пресс-конференции», – пошутил один из пользователей сети.

It looks like there is a spider cobweb between Polish President Duda and Trump. pic.twitter.com/Jv3CXiLgYu

— Rob Ottawa (@RobOttawa) 12 июня 2019 г.