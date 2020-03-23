Пахнущее гнилым мясом загадочное существо без головы вымыло на берег

23 марта 2020     13
Пахнущее гнилым мясом загадочное существо без головы вымыло на берег

Жительница английского города Мортон, графство Мерсисайд, нашла на пляже Уэст-Кирби тушу неизвестного существа без головы. Об этом сообщает издание Daily Star.

В среду утром, 18 марта, сотрудница благотворительного магазина Лиза Смит (LIsa Smith) гуляла с псом породы бордер-колли по кличке Мерв и увидела мертвое загадочное животное. У него не было головы, и от него пахло гнилым мясом.

Сначала Смит предположила, что это могла быть крупная рыба или мертвый тюлень. «Похоже, что из него были вырваны куски мяса. Его вымыло на берег вместе с деревяшками», — сказала она.

Женщина отметила, что регулярно гуляет с собакой в этом месте, и никогда не видела ничего подобного. «Возможно, это существо поймали рыбаки, или кто-то напал на него», — отметила Смит. По ее словам, ей пришлось тщательно вымыть Мерва, так как после прогулки пес пропах мертвечиной.

Ранее сообщалось, что житель английского острова Мерсея, графство Эссекс, нашел на побережье огромную кость неизвестного животного и принес ее домой. Две его дочери были в восторге и просили разрешить отнести находку в школу, чтобы сделать о ней доклад.

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Источник: Лента.Ру

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Пахнущее гнилым мясом загадочное существо без головы вымыло на берег
Пахнущее гнилым мясом загадочное существо без головы вымыло на берег

Жительница английского города Мортон, графство Мерсисайд, нашла на пляже Уэст-Кирби тушу неизвестного существа без головы. Об этом сообщает издание Daily …



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