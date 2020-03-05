ПВО Сирии отразили атаку Израиля в районе города Эль-Кунейтра

5 марта 2020     18
ПВО Сирии отразили атаку Израиля в районе города Эль-Кунейтра

Силы противовоздушной обороны (ПВО) Сирии отразили израильскую атаку в небе над городом Эль-Кунейтра на юго-западе страны. Об этом 5 марта сообщает SANA со ссылкой на военный источник.

По словам собеседника агентства, удары были нанесены военными Израиля из воздушного пространства Ливана и Голанских высот. Ни одна ракета не достигла своей цели, отметил он.

Это второй ракетный удар по территории Сирии за последние сутки. Ранее СМИ сообщали, что сирийские военные отразили атаку над городом Хомс.

22 февраля силы ПВО Сирии выступили с предупреждением, что будут сбивать любые воздушные средства, нарушающие воздушные границы государства. По данным SANA, сирийские военные получили приказ противостоять «внешней агрессии» всеми доступными способами.

Израильские военные регулярно проводят операции и наносят удары по сирийской территории, обосновывая их противодействием иранским военным и ответом на обстрелы со стороны армии Сирии.

Источник: Газета Известия

Поделиться:

Сейчас читают:

Опубликован список пострадавших при взрыве в российской воинской части
Опубликован список пострадавших при взрыве в российской воинской части

Telegram-канал «112» опубликовал список военнослужащих, пострадавших в результате взрыва в воинской части в Мурманской области. По данным канала, в результате …


Более 12 тысяч человек заразились коронавирусом за пределами Китая
Более 12 тысяч человек заразились коронавирусом за пределами Китая

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала 2103 новых случая заражения коронавирусом за прошедшие сутки за пределами Китая, общее число заразившихся превысило …


Невыдачу Канадой бывшего эсэсовца объяснили ожиданием его смерти
Невыдачу Канадой бывшего эсэсовца объяснили ожиданием его смерти

Канадские власти затягивают процесс выдачи России бывшего эсэсовца Гельмута Оберлендера, подозреваемого в причастности к массовому убийству воспитанников детдома в Ейске, …


Сандерс выпустил видеоролик с комплиментами Обамы в свой адрес
Сандерс выпустил видеоролик с комплиментами Обамы в свой адрес

Сенатор и кандидат на пост президента США от Демократической партии Берни Сандрес после провала праймериз в «супервторник» опубликовал в YouTube …


ПВО Сирии отразили атаку Израиля в районе города Эль-Кунейтра
ПВО Сирии отразили атаку Израиля в районе города Эль-Кунейтра

Силы противовоздушной обороны (ПВО) Сирии отразили израильскую атаку в небе над городом Эль-Кунейтра на юго-западе страны. Об этом 5 марта …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты