Певец Сергей Пенкин решил подать в суд на авиакомпанию Utair

Певец Сергей Пенкин намерен подать в суд на авиакомпанию Utair за причиненный ущерб. Об этом в субботу, 22 июня, рассказал агентству «РИА Новости», помощник артиста.

«Сергей подает в суд на компанию Utair за причиненный ущерб», — отметил он.

Ранее 22 июня в СМИ распространилась информация о том, что Пенкина не пустили на самолет, совершающий рейс из Москвы в Минводы. Уточняется, что причиной для этого стало сильное алкогольное опьянение артиста. Сам Пенкин отметил, что покинул аэропорт, поскольку устал ждать вылета, который задерживался на несколько часов.

В Utair эту информацию опровергли и заявили, что никаких задержек не было.

6 июня охранник Пенкина был обнаружен в машине с огнестрельным ранением. Отмечается, что инцидент произошел на Ярцевской улице в Москве. После происшествия мужчину госпитализировали.

Источник: Газета Известия