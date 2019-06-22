Певец Сергей Пенкин решил подать в суд на авиакомпанию Utair

22 июня 2019     20
Певец Сергей Пенкин решил подать в суд на авиакомпанию Utair

Певец Сергей Пенкин намерен подать в суд на авиакомпанию Utair за причиненный ущерб. Об этом в субботу, 22 июня, рассказал агентству «РИА Новости», помощник артиста.

«Сергей подает в суд на компанию Utair за причиненный ущерб», — отметил он.

Ранее 22 июня в СМИ распространилась информация о том, что Пенкина не пустили на самолет, совершающий рейс из Москвы в Минводы. Уточняется, что причиной для этого стало сильное алкогольное опьянение артиста. Сам Пенкин отметил, что покинул аэропорт, поскольку устал ждать вылета, который задерживался на несколько часов.

В Utair эту информацию опровергли и заявили, что никаких задержек не было.

6 июня охранник Пенкина был обнаружен в машине с огнестрельным ранением. Отмечается, что инцидент произошел на Ярцевской улице в Москве. После происшествия мужчину госпитализировали.

Источник: Газета Известия

Сейчас читают:

В Тбилиси возобновились акции протеста
В Тбилиси возобновились акции протеста

В центре Тбилиси возобновились акции протеста, передает РИА Новости. Демонстранты, в частности, перекрыли проспект Руставели, который был открыт в течение …


Певец Сергей Пенкин решил подать в суд на авиакомпанию Utair
Певец Сергей Пенкин решил подать в суд на авиакомпанию Utair

Певец Сергей Пенкин намерен подать в суд на авиакомпанию Utair за причиненный ущерб. Об этом в субботу, 22 июня, рассказал …


МВД Грузии возбудило дело из-за нападения на журналистов «России 24»
МВД Грузии возбудило дело из-за нападения на журналистов «России 24»

Министерство внутренних дел Грузии возбудило уголовное дело по факту нападения на съёмочную группу телеканала «Россия 24» в Тбилиси. Об этом информирует …


Сбежавшего из Швеции с детьми россиянина объявили в розыск
Сбежавшего из Швеции с детьми россиянина объявили в розыск

Россиянин Денис Лисов, сбежавший из Швеции в Польшу с тремя своими дочерьми, объявлен королевством в международный розыск. Об этом сообщает …


Водитель «Яндекс
Водитель «Яндекс.Такси» угрожал съесть и изнасиловать пассажира (ВИДЕО)

В сети пользователи возмутились поведением водителя «Яндекс.Такси». Мужчина угрожал изнасиловать и съесть пассажира.  Отмечается, что конфликт возник из-за того, что …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram
Метки: 
Поделиться:

Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты