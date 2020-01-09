Канадская певица Клэр Буше, выступающая под псевдонимом Граймс, опубликовала в Twitter и Instagram обнаженные фото, которыми, предположительно, намекнула на беременность от основателя компаний Tesla и SpaceX Илона Маска. Об этом сообщает Vulture.
На снимке на животе артистки нарисован ребенок. Граймс ответила на один из комментариев под фото в Instagram: «Быть обрюхаченной — очень дикое и воинственное состояние». Пост позже был удален администрацией Instagram за демонстрацию женских сосков. После этого певица опубликовала схожее фото, на котором ее грудь была прикрыта косами. В комментариях к новому посту подписчики принялись поздравлять артистку с беременностью.
Граймс, которая находится в отношениях с Маском с весны 2018 года, не подтвердила и не опровергла слухи о беременности. Отмечается, что ее пост также может относиться к новому альбому Miss Anthropocene, релиз которого запланирован на 21 февраля.
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Источник: Лента.Ру
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Певица Граймс намекнула на беременность от Илона Маска обнаженным фото
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