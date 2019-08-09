Певица Лолита пожаловалась на жизнь в Болгарии

Певица Лолита Милявская пожаловалась на жизнь в Болгарии. Об этом она написала в своем Intstagram.

По словам артистки, в том месте, где она живет, очень плохое состояние домов. Она добавила, что обычно дома после покупки сносят и отстраивают заново.

«Дома очень дешевые, но убитые. Это я про свою деревню! Есть цены разные, но сейчас все цены упали!» — написала Милявская.

Она также порекомендовала не селиться в «комплексах», потому что «они дерут за обслуживание, а обслуживать не умеют».

Однако Лолита отметила и положительные стороны жизни в этой стране: воздух и продукты, предупредив о росте цен на еду в туристических зонах.

Ранее в августе эксперты подсчитали траты россиян на питание во время путешествий. Выяснилось, что туристов из РФ не смущают эти расходы, так как местная кухня помогает погрузиться в культуру страны пребывания.

Источник: Газета Известия