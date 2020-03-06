Певица свалилась в оркестровую яму и продолжила петь со сломанной ногой

6 марта 2020     14
Певица свалилась в оркестровую яму и продолжила петь со сломанной ногой Baza / Telegram

В Красноярске певица Анастасия Вишневская во время выступления свалилась в оркестровую яму. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Зрители рассказали, что артистка упала с высоты трех метров. Несмотря на инцидент, она продолжила петь со сломанной ногой и исполнила песню целиком. При этом очевидцы все равно раскритиковали концерт Вишневской, заявив, что она пела под фонограмму. Певица же опровергла эти слова и пояснила, что заканчивала выступление, лежа на животе.

2 марта сообщалось, что Мадонна во время концерта в Париже упала и расплакалась. Во время шоу артистка соскользнула со стула. На протяжении последних месяцев она страдала из-за травм бедра и колена, в связи с чем ранее ей пришлось отменить несколько концертов в рамках тура Madame X. После выступления Мадонна прокомментировала случившееся в своем Instagram-аккаунте: «Если бы только колени не подвернулись, связки не порвались, ничего бы не заболело и слезы не потекли из глаз. Но, слава богу, это всегда происходит и напоминает о том, что все мы люди».

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Источник: Лента.Ру

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