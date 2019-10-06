Певица Sia объявила о страданиях из-за редкого заболевания

6 октября 2019     23
Певица Sia объявила о страданиях из-за редкого заболевания

Австралийская певица Sia впервые рассказала о том, что страдает от неврологического заболевания. Об этом она сообщила на своей странице в Twitter.

Sia написала в посте, что у нее синдром Элерса-Данлоса. Женщина призналась в страданиях от хронической боли. Она поддержала в публикации всех, кто испытывает физическую или эмоциональную боль. «Я люблю вас, продолжайте держаться. Жизнь сложная. Боль деморализует, но вы не одиноки», — написала артистка.

В декабре 2018 года песня Flames Дэвида Гетта и Sia стала одной из любимых у россиян. Трек занял шестое место в десятке самых популярных.

Синдром Элерса-Данлоса — наследственное заболевание, которое поражает соединительные ткани, поддерживающие кожу, кости, кровеносные сосуды и другие органы и ткани. Многие люди с этим заболеванием имеют мягкую, хрупкую кожу, у них появляются синяки и шрамы. Существует множество видов болезни, при классической форме у людей возникают раны, которые постоянно увеличиваются.

Источник: Лента.Ру

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