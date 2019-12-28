Певца Романа Жукова задержали в аэропорту по подозрению в опьянении

Певца Романа Жукова не пустили в самолет в Якутске. Об этом сообщил его адвокат Александр Усачев в беседе с телеканалом РЕН ТВ.

По его словам, артист обратился к сотрудникам полиции с вопросом. Однако правоохранители решили его задержать, заподозрив Жукова в алкогольном опьянении. Певец согласился пройти медосвидетельствование. «Он вообще пьян не был и пошел сам добровольно сдал [анализ крови]. И якобы составили протокол уже за оскорбление сотрудника полиции. Роман — достаточно мирный человек», — сказал Усачев.

Адвокат добавил, что Жукова держали в аэропорту более трех часов. В результате гастрольный график артиста был сорван, и певцу пришлось добираться до другого города на такси.

В августе прошлого года сообщалось о том, что имущество Романа Жукова оказалось арестованным по инициативе его супруги Елены. Певец утратил право свободно распоряжаться двумя квартирами в Москве, трехэтажным домом площадью 450 квадратных метров в районе Рублево-Успенского шоссе, объектами недвижимости в Сочи и банковскими счетами. Как рассказал изданию юрист Роман Лоторев, защищающий интересы жены музыканта, Елена пошла на арест имущества, чтобы исключить возможность его реализации до расторжения брака. Совокупная стоимость всего арестованного имущества оценивается в 100 миллионов рублей.

Источник: Лента.Ру