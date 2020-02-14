Пекин ввел двухнедельный карантин для всех возвращающихся в город

14 февраля 2020     15
Пекин ввел двухнедельный карантин для всех возвращающихся в город

Пекин ввел обязательный двухнедельный карантин для всех, кто возвращается в столицу Китая. Об этом 14 февраля сообщает Reuters со ссылкой на китайские СМИ.

Отмечается, что те, кто от кажется от установленных мер, будут привлечены к ответственности в соответствии с законом.

По состоянию на 14 февраля число зараженных новым коронавирусом COVID-19 в Китае составило почти 64 тыс. человек, около 1,5 тыс. пациентов умерли, выздоровели порядка 7 тыс. Также стало известно, что более 1700 сотрудников медицинских учреждений заразились коронавирусом, шестеро скончались.

Днем ранее власти китайской провинции Хубэй зафиксировали резкое увеличение числа новых заболевших от коронавируса — специалисты пересмотрели результаты уже проведенных обследований и на основе новой классификации стали относить к числу зараженных тех, кого ранее считали здоровыми.

Тогда же во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) отметили, что в случае неблагоприятного сценария заразиться коронавирусом могут до 66% населения планеты. Депутат Госдумы и бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко заявил, что такой вариант развития событий маловероятен.

Вспышка пневмонии, вызванной новым видом коронавируса, позже получившего официальное название COVID-2019, началась в китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года. Позже инфекция распространилась и на другие страны.

Во Всемирной организации здравоохранения утверждают, что текущая ситуация может быть «лишь верхушкой айсберга». Предположительно, первые образцы вакцины будут готовы через полтора года.

Источник: Газета Известия

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