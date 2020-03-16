Пенелопа Крус вступилась за Джонни Деппа и обвинила Эмбер Херд в клевете

16 марта 2020     18
Пенелопа Крус вступилась за Джонни Деппа и обвинила Эмбер Херд в клевете

Испанская актриса Пенелопа Крус обвинила в клевете свою коллегу Эмбер Херд, рассказавшую о насилии со стороны бывшего мужа Джонни Деппа. Об этом сообщает The Blast.

Крус вступилась за звезду «Пиратов Карибского моря», заявив, что они неоднократно работали вместе. Она была поклонницей артиста еще до их первой встречи. Когда ей было 19 лет, их познакомил режиссер Педро Альмодовар.

«Я всегда была очарована его добротой, блестящим умом, талантом и особым чувством юмора», — отметила актриса. Она добавила, что наблюдала за Деппом во многих ситуациях, и он всегда был добр и щедр по отношению к окружающим.

«В течение шести месяцев моей первой беременности я проводила с ним каждый день, пока мы снимали “Пиратов Карибского моря”. Мы с мужем никогда не забудем, как мило и заботливо он обращался со мной в тот период», — сказала Крус.

Ранее в защиту Деппа выступила его бывшая невеста Вайнона Райдер. По ее словам, трудно даже представить, чтобы актер проявил ту жестокость, о которой публично говорит Херд.

Джонни Депп и Эмбер Херд поженились в феврале 2015 года. В мае 2016-го актриса подала на развод, после чего объявила, что муж избивал ее. Позднее Депп подал иск против Херд и потребовал 50 миллионов долларов за статью, где она называет себя «жертвой домашнего насилия». Актер подчеркнул, что ее высказывание — клевета. В феврале 2020 года в сеть слили разговор звезд, в ходе которого актриса призналась в избиении бывшего мужа.

Источник: Лента.Ру

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