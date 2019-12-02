Пензенские больницы проверят после жалоб на жару в палатах

2 декабря 2019     12
Пензенские больницы проверят после жалоб на жару в палатах

В Пензенской области проверят все больницы на предмет температуры в палатах. Это поручил сделать глава региона Иван Белозерцев. Он принял это решение после поездки в больницу имени Бурденко.

Губернатор проверил работу медучреждения из-за многочисленных жалоб пациентов на духоту в палатах. По его словам, которые приводит ИА «Пенза-пресс», к врачам претензий у пациентов не возникает, однако они говорят, что в палатах жарко и душно, иногда +28 градусов, несмотря на то, что на улице -2, отметил Белозерцев.

Он объяснил это тем, что поставщики теплоэнергии так топят, чтобы собрать больше денег, и этот вопрос необходимо урегулировать. Все больницы региона он поручил проверить на предстоящей неделе.

В начале ноября сообщалось, что в Пензенской области выделили 56,7 млн рублей на реализацию программы по обеспечению жильем медработников. Программа рассчитана на три года.

Источник: Газета Известия

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