Пенсионерка устроила взрыв в Москве из-за рецепта по интернету

Пенсионерка устроила взрыв в Москве во время приготовления домашней наливки по рецепту из интернета. Об этом со ссылкой на пресс-службу столичного департамента здравоохранения сообщает агентство городских новостей «Москва».

65-летняя женщина вливала спирт в кипящий раствор, но из-за мгновенного испарения он превратился в спиртовое облако. В результате, достигнув газовой горелки, он воспламенился.

Пенсионерка получила ожоги трети поверхности тела, ее доставили в ожоговый центр Городской клинической больницы им. Ф.И. Иноземцева и оказали помощь.

Сохранить пациентке жизнь удалось только благодаря массивной медикаментозной терапии, хирургической обработке ран, специальному питанию, наркозам, очищению крови и искусственной вентиляции легких.

Отмечается, что подобные случаи далеко не единичны. Незадолго до поступления пожилой пациентки из того же ожогового центра был выписан другой пациент со схожей картиной получения травм.

В сентябре в Китае школьница погибла при попытке воспроизвести рецепт из интернета. Находившаяся вместе с ней подруга получила ожоги. Девочки решили приготовить попкорн по рецепту популярной в Китае девушки-блогера Ms Yeah.

Источник: Газета Известия