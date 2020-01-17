Пенсионер погиб при пожаре в жилом доме в Псковской области

17 января 2020     16
Пенсионер погиб при пожаре в жилом доме в Псковской области

В городе Порхов Псковской области произошел пожар в жилом доме на улице Красноармейская Слобода. Погиб один человек.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по региону, информация о возгорании поступила спасателям в ночь на 17 января в 2:03. В результате происшествия жилой дом выгорел изнутри по всей площади.

На месте было обнаружено тело мужчины 1954 года рождения без признаков жизни.

Предварительной версией возникновения огня называют нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.

Ранее 17 января сообщалось, что четыре человека погибли в результате пожара в частном доме в городском округе Вичуга Ивановской области. Огонь распространился на площади в 100 квадратных метров.

Источник: Газета Известия

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