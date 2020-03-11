Пентагон признал оказание помощи талибам в борьбе с ИГ

США оказывали поддержку радикальному движению «Талибан» (запрещено в РФ) в Афганистане в его борьбе с террористической группировкой ИГ (запрещена в РФ). Об этом во вторник, 10 марта, заявил глава Центрального командования ВС США генерал Кеннет Маккензи, выступая на слушаниях в комитете Палаты представителей Конгресса по делам вооруженных сил.

По словам военачальника, американская поддержка «Талибана» была «очень ограниченная». Он добавил, что речь идет о противодействии ИГ в южной провинции Нангархар, передает ТАСС.

«Это один из самых сложных (для ведения боевых действий. – Ред.) районов в мире. Они («Талибан») заплатили очень высокую цену в том, что касается жизней их собственных бойцов», — заявил Маккензи.

Ранее представители Пентагона неоднократно обвиняли другие страны в поддержке движения «Талибан» в Афганистане. Так, командующий войсками США и НАТО в Афганистане генерал-лейтенант Остин Скотт Миллер в 2018 году утверждал, что примирения в Афганистане не удается добиться из-за якобы имевшей место поддержки талибов со стороны России, Ирана и Пакистана.

В конце февраля Соединенные Штаты и «Талибан» подписали в Дохе совместное соглашение, согласно которому США должны сократить численность войск в Афганистане с 12 тыс. до 8,6 тыс. человек в течение 135 дней, после чего продолжить вывод американского военного контингента и сил НАТО в течение 14 месяцев.

Талибы, в свою очередь, обязаны воздержаться от насилия. Однако в Вашингтоне сочли, что движение не выполняет свою часть обязательств, поэтому 4 марта США нанесли авиаудар по боевикам в провинции Гильменд.

США проводят антитеррористическую операцию в Афганистане с 2001 года. Позднее там стали действовать международные силы по обеспечению безопасности (ISAF) под командованием НАТО.

Источник: Газета Известия