Пентагон признал оказание помощи талибам в борьбе с ИГ

11 марта 2020     26
Пентагон признал оказание помощи талибам в борьбе с ИГ

США оказывали поддержку радикальному движению «Талибан» (запрещено в РФ) в Афганистане в его борьбе с террористической группировкой ИГ (запрещена в РФ). Об этом во вторник, 10 марта, заявил глава Центрального командования ВС США генерал Кеннет Маккензи, выступая на слушаниях в комитете Палаты представителей Конгресса по делам вооруженных сил.

По словам военачальника, американская поддержка «Талибана» была «очень ограниченная». Он добавил, что речь идет о противодействии ИГ в южной провинции Нангархар, передает ТАСС.

«Это один из самых сложных (для ведения боевых действий. – Ред.) районов в мире. Они («Талибан») заплатили очень высокую цену в том, что касается жизней их собственных бойцов», — заявил Маккензи.

Ранее представители Пентагона неоднократно обвиняли другие страны в поддержке движения «Талибан» в Афганистане. Так, командующий войсками США и НАТО в Афганистане генерал-лейтенант Остин Скотт Миллер в 2018 году утверждал, что примирения в Афганистане не удается добиться из-за якобы имевшей место поддержки талибов со стороны России, Ирана и Пакистана.

В конце февраля Соединенные Штаты и «Талибан» подписали в Дохе совместное соглашение, согласно которому США должны сократить численность войск в Афганистане с 12 тыс. до 8,6 тыс. человек в течение 135 дней, после чего продолжить вывод американского военного контингента и сил НАТО в течение 14 месяцев.

Талибы, в свою очередь, обязаны воздержаться от насилия. Однако в Вашингтоне сочли, что движение не выполняет свою часть обязательств, поэтому 4 марта США нанесли авиаудар по боевикам в провинции Гильменд.

США проводят антитеррористическую операцию в Афганистане с 2001 года. Позднее там стали действовать международные силы по обеспечению безопасности (ISAF) под командованием НАТО.

Источник: Газета Известия

Поделиться:

Сейчас читают:

Редчайшего черного леопарда впервые сняли на видео
Редчайшего черного леопарда впервые сняли на видео

В южноафриканской провинции Гаутенг впервые сняли на видео редчайшего черного леопарда. На ролик обратил внимание сайт LADBible. Местный житель поймал …


У встретившегося с Джонсоном министра нашли коронавирус
У встретившегося с Джонсоном министра нашли коронавирус

Министр здравоохранения Великобритании и член парламента страны Надин Доррис заразилась коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом сообщает «Би-би-си» со ссылкой на заявление …


Истребители США сопроводили российские Ту-142 на Аляске
Истребители США сопроводили российские Ту-142 на Аляске

Два дальних противолодочных самолета Ту-142 морской авиации ВМФ России осуществили плановый полет над нейтральными водами Чукотского моря и моря Бофорта. …


Наноспутник «Лебедь» отправят в космос на солнечном парусе
Наноспутник «Лебедь» отправят в космос на солнечном парусе

Российский наноспутник «Лебедь» может стать первым космическим аппаратом, покинувшим земную орбиту с помощью солнечного паруса. Летный образец спутника могут представить …


Пилоты рассказали о своих обязанностях во время полета
Пилоты рассказали о своих обязанностях во время полета

Издание Express выпустило интервью с двумя пилотами гражданской авиации, расспросив их о том, что происходит в кабине самолета во время …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты