Первая ракетка мира Барти проиграла в 1/8 Уимблдона

8 июля 2019     20
Первая ракетка мира Барти проиграла в 1/8 Уимблдона

Австралийская теннисистка Эшли Барти проиграла американке Элисон Риске в матче 1/8 финала третьего в сезоне турнира серии Большого шлема — Уимблдона.

Встреча Барти и Риске длилась 1 час 37 минут и закончилась со счетом 6:3, 2:6, 3:6 в пользу 29-летней американки, которая занимает 55-е место в мировом рейтинге.

Теперь в четвертьфинале Риске встретится либо с испанкой Карлой Суарес-Наварро, либо с американкой Сереной Уильмс, пишет RT.

В другом матче четвертого круга украинская теннисистка Элина Свитолина одержала победу над хорватской спортсменкой Петрой Мартич (6:4, 6:2), а еще одна украинка Даяна Ястремская проиграла китаянке Чжан Шуай (4:6, 6:1, 2:6), сообщает «Спорт-Экспресс».

133-й Уимблдонский теннисный турнир завершится 14 июля. Призовой фонд турнира составляет $49,43 млн.

4 июля сообщалось, что российский теннисист Андрей Рублев уступил американцу Сэму Керри в матче второго круга Уимблдона.

Источник: Газета Известия

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