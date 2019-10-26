Первую партию «Фризиума» поставили в Россию

Первую партию препарата «Фризиум» на более чем 500 детей привезли в Россию. Об этом в субботу, 26 октября, сообщила директор благотворительного фонда «Дом с маяком» Лидия Мониава в своем Fecebook.

«В Москве «Фризиум» начнут выдавать детям в середине недели, в регионах в конце недели», — прокомментировала директор фонда.

4 октября министр здравоохранения России Вероника Скворцова пообещала максимально быстро зарегистрировать «Фризиум» при наличии заявления от производителя.

29 августа стало известно, что это лекарство было зарегистрировано в СССР, но с российского рынка ушло как невостребованное. При этом на данный момент около 3 тыс. детей в стране могут испытывать потребность во «Фризиуме».

15 августа сообщалось о задержании москвички, которая пришла на почту, чтобы получить приобретенный через интернет препарат. По словам женщины, ее сыну необходим «Фризиум» и она нашла единственный способ приобрести это лекарство — заказать за границей. В отношении матери возбудили уголовное дело, однако после вмешательства общественности и правозащитников прокуратура закрыла его.

«Фризиум» — психотропный препарат производителя Sanofi. Врачи рекомендуют использовать лекарственное средство в случае, если другие комбинации лекарств не помогают предотвратить судороги у больного.

Источник: Газета Известия