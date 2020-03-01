Первую смерть из-за коронавируса зафиксировали в Таиланде

В Таиланде зафиксировали первую смерть от коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщили представители министерства здравоохранения страны, передает ТАСС.

Речь идет о 35-летнем мужчине. По данным представителей минздрава, ранее у него было диагностировано заболевание крови. При этом на момент смерти таец уже излечился от коронавируса, поэтому на данный момент точно неизвестно, стала ли причиной его гибели именно эта инфекция или заболевания, имевшиеся у него и до заражения.

В то же время, подчеркнули специалисты, можно говорить о том, что коронавирус наверняка способствовал ухудшению здоровья пациента.

К настоящему времени в Таиланде зафиксировано 42 случая заболевания коронавирусом, при этом 30 человек уже выздоровели.

Всего в мире коронавирусом заразились более 86,9 тысяч человек, большинство из них находятся в Китае. Около 2,9 тысячи заболевших умерли, 42,1 тысячи — вылечились.

Источник: Лента.Ру