Первый виртуальный концертный зал откроют в Омской области в 2020 году

19 сентября 2019     15
Первый виртуальный концертный зал откроют в Омской области в 2020 году

В городе Тара Омской области в 2020 году откроют первый в регионе виртуальный концертный зал. Он появится на базе центральной районной библиотеки.

На реализацию проекта из федерального бюджета был выделен 1 млн рублей. Конкурс проводило Министерство культуры России. Победителем от Омской области выбрали библиотеку Тарского района. Программа реализована в рамках нацпроекту «Культура».

В региональном минкульте отметили, что, благодаря этому проекту, жители северных районов области смогут увидеть выступления российских и мировых звезд классической музыки.

В Омске в органном зале подобный виртуальный зал работает уже пять лет. Город вошел в число 30 российских городов, где такие залы появились, пишет ИА «ОМСКРЕГИОН» со ссылкой на ведомство.

Ранее сообщалось, что в рамках реализации нацпроекта «Демография» пожилых жителей омских поселений будут доставлять на обследование в центральные районные больницы.

Источник: Газета Известия

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