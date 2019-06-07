Первый вице-спикер Госдумы указал на актуальность слов Путина на ПМЭФ

Первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков, говоря о выступлении президента РФ Владимира Путина на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), отметил его актуальность. Об этом Жуков рассказал журналистам, освещающим мероприятие.

По его мнению, все сформулированное главой государства, остается актуальным. Если говорить об аспектах цифровой экономики — все это требует определенного законодательного подтверждения, добавил Жуков.

«У нас есть план, как это делать, там целый ряд законов уже по посланию президента принят. Сейчас будем рассматривать и поправки в бюджет, и еще целый ряд важных законов, в том числе о налогах, которые связаны непосредственно с посланием президента», — подчеркнул он.

Говоря о применении законов Жуков указал, что многие законы в РФ действительно не исполняются или исполняются не таким образом, как это было задумано. «Здесь есть достаточно серьезная проблема», — подчеркнул он и отметил, что решить ее необходимо именно четким исполнением закона.

По мнению Жукова, Госдума РФ принимает ежегодно больше законов, чем в любой стране мира. «Я даже не знаю, кто в какой стране принимается по 400 законов за год? Таких прецедентов в мире нет», — отметил он.

Первый вице-спикер нижней палаты парламента указал, что в России есть необходимость принятия такого большого количества законов, так как жизнь «требует корректировок». Речь идет о кодексах, экономических законах, отметил он.

«Проектный подход стал внедряться очень сильно. В чем смысл его? Его смысл заключается в том, что у вас есть конкретный проект, выделены деньги, определены мероприятия и показатели», — так он пояснил необходимость национальных проектов. Однако и их реализация должна регулироваться законодательно.

Петербургский международный экономический форум в 2019 году проходит 6–8 июня. Мероприятие проводится с 1997 года, а с 2006 года проходит под патронатом и при участии президента РФ.

В этом году в нем принимают участие свыше 3,5 тыс. зарубежных гостей более чем из 140 стран. Ключевыми в повестке форума стали темы поиска баланса в мировой экономике, технологий будущего и реализации целей национального развития.

Источник: Газета Известия