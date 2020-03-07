Первый заболевший коронавирусом в Москве выписан из больницы

7 марта 2020     16
Первый заболевший коронавирусом в Москве выписан из больницы

Сотрудник Российского футбольного союза (РФС) Давид Беров, который находился на лечении из-за заболевания коронавирусной инфекцией, в субботу, 7 марта, выписан из больницы.

Он покинул здание московской инфекционной больницы №1.

Накануне заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что первый заболевший коронавирусом москвич выздоровел и готовится к выписке.

5 марта Беров в Instagram рассказал своим подписчикам о своем состоянии. Он отметил, что у него есть только легкий кашель, однако общее состояние его не беспокоит.

Вспышка вируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, произошла в конце декабря в китайском Ухане. С того момента вирус распространился уже в 80 странах мира, число зараженных превысило 100 тыс. человек, скончались более 3700, выздоровели около 57 тыс.

Наиболее тяжелая обстановка с распространением заболевания в Иране, Китае, Южной Корее и Италии.

Источник: Газета Известия

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