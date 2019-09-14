Первый канал изменил систему голосования в шоу «Голос»

В новом сезоне шоу «Голос» будет работать обновленная система голосования, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Первого канала.

«Минувшим летом Первый канал провел обновление системы голосования в “Голосе”. Новый механизм будет представлен в финале “Голос 60+” перед стартом голосования», — сообщили представители телеканала.

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19:21 — 11 июня

Изменение механизма голосования за участников шоу «Голос» Первый канал анонсировал после фальсификаций, обнаруженных во время голосования за финалистов шестого сезона проекта «Голос. Дети», в котором победила дочь певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова Микелла. Она набрала 56,5 процента голосов.

Первый канал аннулировал результаты после того, как компания Group-IB зафиксировала факт накрутки голосов в пользу Абрамовой. После этого был инициирован специальный выпуск шестого сезона. По его итогам всем финалистам вручили по миллиону рублей, Universal Music выразила готовность записать композиции юных музыкантов.

«Голос» — отечественная адаптация голландского проекта The Voice. Шоу выходит на Первом канале с 2012 года, является одной из самых рейтинговых передач на российском телевидении.

Источник: Лента.Ру