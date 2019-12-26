Первый модульный ФАП появился в Мурманской области

26 декабря 2019     11
Первый модульный ФАП появился в Мурманской области

В поселке Магнетиты построили первый в Мурманской области модульный фельдшерско-акушерский пункт (ФАП). Первых пациентов примут в начале 2020 года. ФАП был создан в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Из федерального и областного бюджетов было потрачено около 7 млн рублей.

Основные составляющие модульного ФАПа были изготовлены на заводе. В Магнетитах его собрали, сделали кровлю, выполнили внутренние работы и подсоединили к коммуникациям. Также в комплект закупки входит все необходимое оборудование, передает ИА «Би-порт».

Фельдшерско-акушерский пункт включает в себя кабинеты для приема взрослых и детей, процедурный кабинет, комнаты для персонала и хранения лекарств, а также бытовое помещение и квартиру для фельдшера.

Источник: Газета Известия

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