Первый президент Украины отчитал Зеленского

22 июня 2019     26
Первый президент Украины отчитал Зеленского

В команде президента Украины Владимира Зеленского высказываются разные позиции, заявил первый украинский лидер Леонид Кравчук в эфире NewsOne. Запись доступна на YouTube.

Он считает, что в настоящее время отношение к слову «пониженное и примитивное». Кравчук рассказал, что в период его правления он своей команде позволял высказываться только в помещении администрации, а за ее пределами с людьми могли общаться только он и его пресс-секретарь. Однако сейчас, утверждает Кравчук, нынешний глава государства делает заявления от своего имени, а советники — от своего. Он добавил, что то же самое происходило при Петре Порошенко и Леониде Кучме.

«Я хочу подчеркнуть, что слово президента настолько важное и ответственное, что он за каждым акцентом и предложением должен следить», — сказал бывший глава Украины.

Кравчук также отреагировал на слова Зеленского о том, что в здании администрации трудно работать. Политик предложил украинскому лидеру отправиться в шахту.

Ранее Кравчук посоветовал Зеленскому изменить государственную политику в отношении Крыма. Он пояснил, что Киев не признает вступление Крыма в состав России, однако важно налаживать с населением полуострова «человеческие» отношения. Среди необходимых шагов в этом направлении политик назвал снятие всех блокад, а также переход на цивилизованные рыночные отношения по вопросам водо- и электроснабжения.

Источник: Лента.Ру

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